Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

1. Thông tin chung

- Nơi làm việc: Tầng 12A TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời giờ làm việc: thứ 2 – thứ 6, 8:30 - 17:00.

- Thu nhập: Upto 1000$

- Lĩnh vực hoạt động: Là một công ty dịch vụ tài chính chuyên về quản lý đầu tư vốn cổ phần.

- Website: https://kirincapital.vn

2. Công việc:

- Nghiên cứu và phân tích, làm báo cáo thị trường liên quan tới ngành thẩm mỹ và mỹ phẩm.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng cụ thể là: Spa, đại lý, nhà phân phối,....

- Xây dựng chiến lược, chính sách cho thị trường hiện tại và trong tương lai. Đồng thời, thiết lập kế hoạch phát triển thị trường theo mục tiêu đề ra của Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban để phát triển và triển khai các chiến lược tiếp thị, Event, ...

- Lên kế hoạch và báo cáo hàng tuần và tháng; Ngoài ra có thể theo yêu cầu của quản lý trực tiếp Quản lý trực tiếp tiến hành làm báo cáo theo sự vụ khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.