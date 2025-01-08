Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH

Nhân viên phân tích kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà HAREC, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

Nhiệm vụ chuyên môn chính:
• Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác các quy trình chuyên môn đã được ban lãnh đạo phê duyệt. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy trình sau
(i) quy trình trao đổi/kiểm tra thông tin/ký kết hợp đồng với khách hàng
(ii) quy trình thu thập, rà soát, phân tích số liệu và hoàn tất phân tích và xếp hạng tín dụng,
(iii) quy trình phối hợp làm việc trong đội nhóm
(iv) quy trình và chuẩn mực hồ sơ lưu trữ/bảo mật thông tin
(v) quy trình báo cáo và trình hồ sơ lên hội đồng xếp hạng tín nhiệm xem xét
• Chủ động đưa ý kiến để bổ sung/ điều chỉnh các quy trình cho phù hợp với thực tế khách hàng ở các mảng kinh doanh khác nhau cũng như phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và các quy chuẩn quốc tế khác;
• Tham gia tiếp nhận trong giai đoạn chuyển giao các công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích phát triển sản phẩm và ứng dụng trong thực tế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín sản phẩm.
• Tham gia quá trình diễn giải các ý kiến đánh giá tín nhiệm trung thực, rõ ràng, minh bạch tới các nhóm khách hàng.
• Là đầu mối liên hệ khách hàng để cập nhật thay đổi trong kinh doanh/hoạt động trong các thời kỳ nhằm đảm bảo các thay đổi được cập nhật phù hợp trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà HAREC, số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phan-tich-kinh-doanh-thu-nhap-40tr-60tr-thang-tai-ha-noi-job306807
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Synnex FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Synnex FPT
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Đại Học FPT TP.HCM
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Đại Học FPT TP.HCM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Capella Group
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Capella Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Capella Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cáp Điện Cosmolink Vietnam
Hạn nộp: 10/09/2025
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Heli Direct LLC
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Heli Direct LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Heli Direct LLC
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Wilmar Marketing Clv làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD Công Ty TNHH Wilmar Marketing Clv
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ Á CHÂU
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bảo hiểm VietinBank (VBI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bảo hiểm VietinBank (VBI)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv] làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 700 USD Sumitomo Electric Interconnect Products (Vietnam), Ltd. [Sepv]
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ Á CHÂU
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Vietinak làm việc tại Hưng Yên thu nhập 400 - 700 USD Công Ty TNHH Vietinak
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD Công Ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam)
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VC FUTURES
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Bảo hiểm VietinBank (VBI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bảo hiểm VietinBank (VBI)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai.thanhcong.vn)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH SX & TM Dược phẩm Tâm Bình
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm Delap
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Vệ Môi Trường Trung Khoa Kiến Vũ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD Công Ty TNHH Bảo Vệ Môi Trường Trung Khoa Kiến Vũ Việt Nam
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 1180 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Shanghai Electric (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công Ty TNHH Shanghai Electric (Việt Nam)
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Kombo
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TECHPRO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Kirin CAPITAL
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm