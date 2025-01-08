Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XẾP HẠNG TÍN NHIỆM THIÊN MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu

Nhiệm vụ chuyên môn chính:

• Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác các quy trình chuyên môn đã được ban lãnh đạo phê duyệt. Trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy trình sau

(i) quy trình trao đổi/kiểm tra thông tin/ký kết hợp đồng với khách hàng

(ii) quy trình thu thập, rà soát, phân tích số liệu và hoàn tất phân tích và xếp hạng tín dụng,

(iii) quy trình phối hợp làm việc trong đội nhóm

(iv) quy trình và chuẩn mực hồ sơ lưu trữ/bảo mật thông tin

(v) quy trình báo cáo và trình hồ sơ lên hội đồng xếp hạng tín nhiệm xem xét

• Chủ động đưa ý kiến để bổ sung/ điều chỉnh các quy trình cho phù hợp với thực tế khách hàng ở các mảng kinh doanh khác nhau cũng như phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và các quy chuẩn quốc tế khác;

• Tham gia tiếp nhận trong giai đoạn chuyển giao các công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích phát triển sản phẩm và ứng dụng trong thực tế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín sản phẩm.

• Tham gia quá trình diễn giải các ý kiến đánh giá tín nhiệm trung thực, rõ ràng, minh bạch tới các nhóm khách hàng.

• Là đầu mối liên hệ khách hàng để cập nhật thay đổi trong kinh doanh/hoạt động trong các thời kỳ nhằm đảm bảo các thay đổi được cập nhật phù hợp trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm