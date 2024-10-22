Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công nghiệp Lai Xá (Gần cổng chào Hoài Đức), Kim Chung, Hoài Đức, HN, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Đạt hoặc vượt mức doanh thu và doanh số bán hàng đặt ra hàng tháng. Thực hiện tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường bán ô tô Ford bằng phương pháp quảng cáo, tiếp thị... Công ty có hỗ trợ chi phí quảng cáo. Nhanh nhạy, nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng của Khách hàng => Từ đó tư vấn cho khách sản phẩm phù hợp, thuyết phục khách hàng, chốt Hợp đồng. Chăm sóc khách hàng để đảm bảo duy trì sự hài lòng của khách hàng. Tuân thủ các chính sách và quy định quảng cáo bán xe của hãng Ford. Tuân thủ các chính sách và quy trình của Công ty ban hành. Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu của công ty. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng bán hàng và Ban giám đốc các công việc được giao theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm kinh doanh ô tô. Ngoại hình ưa nhìn. Có bằng lái ô tô. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt. Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động, và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc; Lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty, với đối tác bên ngoài.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB upto 11M + Lương sản phẩm từ 20M + Phụ cấp (Tổng TN 30M++) Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp và có hệ thống. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm. Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Cơ hội được làm việc trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ Ban Giám Đốc. Chế độ khác theo cơ chế phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

