Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm Công nghiệp Lai Xá (Gần cổng chào Hoài Đức), Kim Chung, Hoài Đức, HN, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Đạt hoặc vượt mức doanh thu và doanh số bán hàng đặt ra hàng tháng. Thực hiện tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường bán ô tô Ford bằng phương pháp quảng cáo, tiếp thị... Công ty có hỗ trợ chi phí quảng cáo. Nhanh nhạy, nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng của Khách hàng => Từ đó tư vấn cho khách sản phẩm phù hợp, thuyết phục khách hàng, chốt Hợp đồng. Chăm sóc khách hàng để đảm bảo duy trì sự hài lòng của khách hàng. Tuân thủ các chính sách và quy định quảng cáo bán xe của hãng Ford. Tuân thủ các chính sách và quy trình của Công ty ban hành. Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu của công ty. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng bán hàng và Ban giám đốc các công việc được giao theo quy định của Công ty.
Đạt hoặc vượt mức doanh thu và doanh số bán hàng đặt ra hàng tháng.
Thực hiện tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường bán ô tô Ford bằng phương pháp quảng cáo, tiếp thị... Công ty có hỗ trợ chi phí quảng cáo.
Nhanh nhạy, nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng của Khách hàng => Từ đó tư vấn cho khách sản phẩm phù hợp, thuyết phục khách hàng, chốt Hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng để đảm bảo duy trì sự hài lòng của khách hàng.
Tuân thủ các chính sách và quy định quảng cáo bán xe của hãng Ford.
Tuân thủ các chính sách và quy trình của Công ty ban hành.
Tham gia tất cả các buổi đào tạo về sản phẩm và quy trình bán hàng được yêu cầu của công ty.
Báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng bán hàng và Ban giám đốc các công việc được giao theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm kinh doanh ô tô. Ngoại hình ưa nhìn. Có bằng lái ô tô. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt. Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động, và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc; Lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty, với đối tác bên ngoài.
Đã có kinh nghiệm kinh doanh ô tô.
Ngoại hình ưa nhìn.
Có bằng lái ô tô.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán, kỹ năng thuyết trình.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động, và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trung thực, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc; Lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty, với đối tác bên ngoài.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB upto 11M + Lương sản phẩm từ 20M + Phụ cấp (Tổng TN 30M++) Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp và có hệ thống. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm. Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. Cơ hội được làm việc trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ Ban Giám Đốc. Chế độ khác theo cơ chế phúc lợi của Công ty.
Lương CB upto 11M + Lương sản phẩm từ 20M + Phụ cấp (Tổng TN 30M++)
upto 11M
20M
30M++
Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp và có hệ thống.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm.
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cơ hội được làm việc trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ Ban Giám Đốc.
Chế độ khác theo cơ chế phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218753
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Nagakawa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Nagakawa Group
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH TM&DV Phân Phối Ánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty TNHH TM&DV Phân Phối Ánh Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC, MỸ PHẨM PAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC, MỸ PHẨM PAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều dưỡng CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator Hộ kinh doanh The Empire làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Hộ kinh doanh The Empire
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Ngân hàng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KOREA RENTAL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH KOREA RENTAL VINA
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐIỆN VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
2 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ A Choén
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng DELTA Pro Company
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm