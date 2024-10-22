Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Rubbersoul VietNam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Trao đổi và nhận chỉ thị từ khách hàng thông qua các kênh như mail, team, skype Dịch các chỉ thị từ khách hàng và truyền đạt lại cho nhân viên kỹ thuật. Các công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn tại công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Nhật. (Trình độ N4 cứng trở lên hoặc tương đương N3 trở lên) Trung thực, chăm chỉ, chịu khó Có thể làm xoay ca

Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH Full Lương khi trở thành nhân viên chính thức Chế độ phúc lợi công ty, công đoàn hấp dẫn Được cấp phát phiếu ăn ở mỗi ca làm Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại Phụ cấp chuyên cần: 300.000 VNĐ/ tháng, công ty bao ăn 1 bữa/ ngày. Một tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7 Được xem xét tăng lương hằng năm. Làm việc trong môi trường văn phòng, khả năng phát triển và cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam

