Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Rubbersoul VietNam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Rubbersoul VietNam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công ty TNHH Rubbersoul VietNam

Biên phiên dịch

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Trao đổi và nhận chỉ thị từ khách hàng thông qua các kênh như mail, team, skype Dịch các chỉ thị từ khách hàng và truyền đạt lại cho nhân viên kỹ thuật. Các công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn tại công ty.
Trao đổi và nhận chỉ thị từ khách hàng thông qua các kênh như mail, team, skype
Dịch các chỉ thị từ khách hàng và truyền đạt lại cho nhân viên kỹ thuật.
Các công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn tại công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Nhật. (Trình độ N4 cứng trở lên hoặc tương đương N3 trở lên) Trung thực, chăm chỉ, chịu khó Có thể làm xoay ca
Biết tiếng Nhật. (Trình độ N4 cứng trở lên hoặc tương đương N3 trở lên)
Trung thực, chăm chỉ, chịu khó
Có thể làm xoay ca

Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH Full Lương khi trở thành nhân viên chính thức Chế độ phúc lợi công ty, công đoàn hấp dẫn Được cấp phát phiếu ăn ở mỗi ca làm Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại Phụ cấp chuyên cần: 300.000 VNĐ/ tháng, công ty bao ăn 1 bữa/ ngày. Một tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7 Được xem xét tăng lương hằng năm. Làm việc trong môi trường văn phòng, khả năng phát triển và cơ hội thăng tiến cao
Đóng BHXH Full Lương khi trở thành nhân viên chính thức
Đóng BHXH Full Lương
Chế độ phúc lợi công ty, công đoàn hấp dẫn
Được cấp phát phiếu ăn ở mỗi ca làm
Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại
Phụ cấp chuyên cần: 300.000 VNĐ/ tháng, công ty bao ăn 1 bữa/ ngày.
Một tháng nghỉ 4 ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7
Được xem xét tăng lương hằng năm.
Làm việc trong môi trường văn phòng, khả năng phát triển và cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rubbersoul VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Rubbersoul VietNam

Công ty TNHH Rubbersoul VietNam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô E, đường số 4, Khu công nghiệp Hòa Khánh ( thuê văn phòng của công ty Hợp Hữu Việt Nhật), phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

