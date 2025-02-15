Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Phụ cấp + Nghỉ phép năm + Tham gia bảo hiểm đầy đủ (theo quy định nhà nước) + Tham gia team building của công ty., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Phỏng vấn và làm việc trực tiếp tại Đà Nẵng;
-Hỗ trợ khách trực tiếp tại showroom;
-Hỗ trợ tư vấn các sản phẩm trên pancake;
-Phối hợp cùng bộ phận kho hàng để tư vấn đúng mã sản phẩm còn trong kho;
-Lên đơn giao hàng;
-Hỗ trợ bảo hành nhanh chóng, kịp thời và phối hợp với bộ phận CSKH để xử lý;
-Báo cáo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp Đại Học - Cao Đẳng; nếu bạn chưa có bằng cấp mà cảm thấy tự tin về năng lực, hoàn toàn có thể ứng tuyển để công ty xem xét;
-Độ tuổi thích hợp 24-30 tuổi;
-Kỹ năng lắng nghe tốt, tinh thần chủ động trong công việc, giao tiếp tự tin và lưu loát;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 , tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

