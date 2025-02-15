Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Phụ cấp + Nghỉ phép năm + Tham gia bảo hiểm đầy đủ (theo quy định nhà nước) + Tham gia team building của công ty., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Phỏng vấn và làm việc trực tiếp tại Đà Nẵng;

-Hỗ trợ khách trực tiếp tại showroom;

-Hỗ trợ tư vấn các sản phẩm trên pancake;

-Phối hợp cùng bộ phận kho hàng để tư vấn đúng mã sản phẩm còn trong kho;

-Lên đơn giao hàng;

-Hỗ trợ bảo hành nhanh chóng, kịp thời và phối hợp với bộ phận CSKH để xử lý;

-Báo cáo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp Đại Học - Cao Đẳng; nếu bạn chưa có bằng cấp mà cảm thấy tự tin về năng lực, hoàn toàn có thể ứng tuyển để công ty xem xét;

-Độ tuổi thích hợp 24-30 tuổi;

-Kỹ năng lắng nghe tốt, tinh thần chủ động trong công việc, giao tiếp tự tin và lưu loát;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

