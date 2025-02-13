Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Thu nhập khởi điểm 8 – 12 triệu (thoả thuận theo năng lực) + thưởng doanh thu. - Thưởng lương tháng 13, vượt mục tiêu, lễ, tết, sinh nhật, Du lịch hàng năm - Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương - Tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật - Hỗ trợ kinh phí học tập, đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn - Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, có nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn, bán hàng tại cửa hàng, qua điện thoại, website (Data marketing)

Chủ động tìm kiếm thêm khách hàng qua các kênh online.

Quản lý, chăm sóc khách hàng do mình phụ trách.

Quản lý, sắp xếp, vệ sinh hàng mẫu, hàng tồn kho tại cửa hàng.

Vệ sinh cửa hàng,

Các công việc khác cấp trên giao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, dưới 30 tuổi.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Nhiệt tình, chăm chỉ, hoà đồng, sẵn sàng, chủ động và chịu được áp lực trong công việc.

- Luôn vui vẻ, cởi mở, tự tin, linh hoạt, cẩn thận và nghiêm túc trong quá trình làm việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là các mặt hàng kỹ thuật, nội thất, xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 6.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM

