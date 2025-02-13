Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 51 Hoà Phú 7, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Mô tả công việc
- Gặp gỡ khách hàng lấy ý kiến
- Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình.
- Trao đổi cùng nhóm thiết kế ,tìm ý tưởng thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thiết kế nội thất,triển khai nội thất giám sát tác giả
- Lên phương án mặt bằng công năng.
- Lên phối cảnh 3D nội, ngoại thất.
- Triển khai chi tiết bản vẽ kĩ thuật thi công.
- Vẽ phối cảnh – Thiết kế ý tưởng.
- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành về kiến trúc hoặc thiết kế.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Khả năng sáng tạo và một cái nhìn thẩm mỹ tốt để tạo ra các thiết kế kiến trúc độc đáo và hấp dẫn.
- Hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và các vật liệu xây dựng để thiết kế và triển khai dự án.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng Tết theo quy định công ty.
BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước và công ty.
Sinh nhật nhân viên, team building, du lịch hàng năm.
Làm việc trong môi trường thân thiện hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Đối với học việc kiến trúc : mức lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 51 Hoà Phú 7, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

