Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 51 Hoà Phú 7, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô tả công việc

- Gặp gỡ khách hàng lấy ý kiến

- Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình.

- Trao đổi cùng nhóm thiết kế ,tìm ý tưởng thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thiết kế nội thất,triển khai nội thất giám sát tác giả

- Lên phương án mặt bằng công năng.

- Lên phối cảnh 3D nội, ngoại thất.

- Triển khai chi tiết bản vẽ kĩ thuật thi công.

- Vẽ phối cảnh – Thiết kế ý tưởng.

- Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

- Tốt nghiệp chuyên ngành về kiến trúc hoặc thiết kế.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Khả năng sáng tạo và một cái nhìn thẩm mỹ tốt để tạo ra các thiết kế kiến trúc độc đáo và hấp dẫn.

- Hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và các vật liệu xây dựng để thiết kế và triển khai dự án.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng Tết theo quy định công ty.

BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước và công ty.

Sinh nhật nhân viên, team building, du lịch hàng năm.

Làm việc trong môi trường thân thiện hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đối với học việc kiến trúc : mức lương thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Thọ Quang Phát

