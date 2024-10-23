Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Quản lý chất lượng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn SOP Nhập chính xác số liệu kiểm nghiệm lên hệ thống ERP Tìm kiếm vải lưu, nhận vải và cắt vải kiểm nghiệm Chủ động báo cáo bất thường cho phó giám sát
Thực hiện kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn SOP
Nhập chính xác số liệu kiểm nghiệm lên hệ thống ERP
Tìm kiếm vải lưu, nhận vải và cắt vải kiểm nghiệm
Chủ động báo cáo bất thường cho phó giám sát

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chấp nhận sinh viên mới ra trường Làm việc theo ca
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Làm việc theo ca

Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí Tham gia Bảo hiểm đầy đủ Suất ăn giữa ca, tăng ca Trợ cấp nuôi con nhỏ Trợ cấp ngoại ngữ Thưởng cuối năm Tiền thường giới thiệu Công nhân viên Khám sức khỏe định kỳ Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Tiền thường giới thiệu Công nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_5B_CN, Đường DC, Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

