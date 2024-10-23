Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Bàu Bàng
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn SOP
Nhập chính xác số liệu kiểm nghiệm lên hệ thống ERP
Tìm kiếm vải lưu, nhận vải và cắt vải kiểm nghiệm
Chủ động báo cáo bất thường cho phó giám sát
Thực hiện kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn SOP
Nhập chính xác số liệu kiểm nghiệm lên hệ thống ERP
Tìm kiếm vải lưu, nhận vải và cắt vải kiểm nghiệm
Chủ động báo cáo bất thường cho phó giám sát
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chấp nhận sinh viên mới ra trường Làm việc theo ca
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Làm việc theo ca
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Làm việc theo ca
Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí Tham gia Bảo hiểm đầy đủ Suất ăn giữa ca, tăng ca Trợ cấp nuôi con nhỏ Trợ cấp ngoại ngữ Thưởng cuối năm Tiền thường giới thiệu Công nhân viên Khám sức khỏe định kỳ Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Tiền thường giới thiệu Công nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
Mức lương cạnh tranh
Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí
Tham gia Bảo hiểm đầy đủ
Suất ăn giữa ca, tăng ca
Trợ cấp nuôi con nhỏ
Trợ cấp ngoại ngữ
Thưởng cuối năm
Tiền thường giới thiệu Công nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ
Bảo hiểm tai nạn con người 24/7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI