Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B_5B_CN, đường DC, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn SOP Nhập chính xác số liệu kiểm nghiệm lên hệ thống ERP Tìm kiếm vải lưu, nhận vải và cắt vải kiểm nghiệm Chủ động báo cáo bất thường cho phó giám sát

Thực hiện kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn SOP

Nhập chính xác số liệu kiểm nghiệm lên hệ thống ERP

Tìm kiếm vải lưu, nhận vải và cắt vải kiểm nghiệm

Chủ động báo cáo bất thường cho phó giám sát

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Chấp nhận sinh viên mới ra trường Làm việc theo ca

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Làm việc theo ca

Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí Tham gia Bảo hiểm đầy đủ Suất ăn giữa ca, tăng ca Trợ cấp nuôi con nhỏ Trợ cấp ngoại ngữ Thưởng cuối năm Tiền thường giới thiệu Công nhân viên Khám sức khỏe định kỳ Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

Mức lương cạnh tranh

Ký túc xá và xe đưa rước miễn phí

Tham gia Bảo hiểm đầy đủ

Suất ăn giữa ca, tăng ca

Trợ cấp nuôi con nhỏ

Trợ cấp ngoại ngữ

Thưởng cuối năm

Tiền thường giới thiệu Công nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ

Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin