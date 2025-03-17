Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí Asean làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 279C Thống Nhất, KP Hiệp Thắng, P Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác phát triển khách hàng mới

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ

- Thương thảo, đàm phán

- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt

- Quản lý thông tin khách hàng

- Báo cáo hiệu suất kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh doanh, quản trị kinh doanh

- Có kinh nghiệm kinh doanh bán hàng

- Có kiến thức về thị trường và sản phẩm sơ mi rơ mooc, xe chuyên dùng

- Có kỹ năng bán hàng Kỹ năng giao tiếp khéo léo

- Kỹ năng làm việc nhóm Kiên nhẫn, chịu khó, tự tin

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí Asean Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10-15 triệu.

- Hưởng hoa hồng theo doanh số kinh doanh

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Tham gia bảo hiểm 24/7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí Asean

