Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí Asean làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí Asean
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- 279C Thống Nhất, KP Hiệp Thắng, P Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm, khai thác phát triển khách hàng mới
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ
- Thương thảo, đàm phán
- Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt
- Quản lý thông tin khách hàng
- Báo cáo hiệu suất kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kinh doanh, quản trị kinh doanh
- Có kinh nghiệm kinh doanh bán hàng
- Có kiến thức về thị trường và sản phẩm sơ mi rơ mooc, xe chuyên dùng
- Có kỹ năng bán hàng Kỹ năng giao tiếp khéo léo
- Kỹ năng làm việc nhóm Kiên nhẫn, chịu khó, tự tin
Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí Asean Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng từ 10-15 triệu.
- Hưởng hoa hồng theo doanh số kinh doanh
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Tham gia bảo hiểm 24/7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí Asean
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
