Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Đọc hiểu và triển khai thi công theo bản vẽ.
Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình. Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trình.
Lập hồ sơ thanh toán tổ đội/ thầu phụ, kiểm soát khối lượng tổ đội/ thầu phụ, báo cáo hao hụt vật tư. Đánh giá và báo cáo tiến độ cho cấp trên hàng ngày.
Kết hợp với các phòng ban, tư vấn giám sát... liên quan để nghiệm thu công trình. Kiểm tra chất lượng đầu vào nguyên vật liệu. Kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên công trình.
Theo dõi, quan sát, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ đội, nhà thầu, xử lý kịp thời các việc thi công sai sót, vi phạm kỷ luật của công nhân
Theo dõi, đánh giá, cập nhật tình hình nhân lực lên “bảng theo dõi nhân lực” hàng ngày.
Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành
Sử dụng thành thạo các ứng dụng: Office, Autocad…
Kinh nghiệm 02 năm trở lên
Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 3 trở lên.
Chấp nhận đi công tác xa, thay đổi chỗ ở theo công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa
Có phòng tập gym cho nhân viên
Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc
Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Có lộ trình thăng tiến r
ràng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở
Thưởng KPIs vào cuối năm Tăng lương hàng năm theo khung đánh giá năng lực 2P

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thành phố Bến Cát - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

