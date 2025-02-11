Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Cửa Sunspace làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường D3, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra thanh vật tư nhôm, thép, inox, phụ kiện kim khí và vật tư kính, vật tư phụ,....(Kiểm tra thông số kích thước, màu sắc, độ dày, chủng loại các tiêu chuẩn thanh, kiểm tra tỷ trọng kg,,..)
Phân loại các vật tư không đạt (lập báo cáo, gửi mail các bộ phận)
Tham gia quy trình kiểm soát chất lượng, ISO,..
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận QC, GĐ nhà máy
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan đến kỹ thuật, xây dựng , quản trị kinh
Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (10-13tr)
Phụ cấp ăn trưa;
Thưởng lương tháng 13 + thưởng doanh thu + các ngày lễ tết;
Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật ;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước ;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace
