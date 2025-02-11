Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần Cửa Sunspace làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường D3, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra thanh vật tư nhôm, thép, inox, phụ kiện kim khí và vật tư kính, vật tư phụ,....(Kiểm tra thông số kích thước, màu sắc, độ dày, chủng loại các tiêu chuẩn thanh, kiểm tra tỷ trọng kg,,..)

Phân loại các vật tư không đạt (lập báo cáo, gửi mail các bộ phận)

Tham gia quy trình kiểm soát chất lượng, ISO,..

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận QC, GĐ nhà máy

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành liên quan đến kỹ thuật, xây dựng , quản trị kinh

doanh, kinh tế xây dựng ... ;

01 năm làm việc ở vị trí tương đương

Am hiểu các quy trình kiểm soát chất lượng, ISO, Tiêu chuẩn QCVN

Thành thạo Word, Excel, các phần mềm kỹ thuật, ứng dụng phục vụ công việc ... ;

Tại Công ty Cổ phần Cửa Sunspace Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực (10-13tr)

Phụ cấp ăn trưa;

Thưởng lương tháng 13 + thưởng doanh thu + các ngày lễ tết;

Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật ;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước ;

