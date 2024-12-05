Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà Máy TECOMEN ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ. Hưng Yên), Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm trên line trong quá trình sản xuất.

- Thực hiện kiểm tra, theo dõi, giám sát, nhắc nhở tuân thủ theo quy trình làm việc đã đưa ra, phát hiện các lỗi sai trong qúa trình sản xuất và có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phối hợp với tổ trưởng hướng dẫn đào tạo công nhân thao tác và nhận diện phòng tránh lỗi.

- Thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm theo qui trình, qui định trước khi nhập kho.

- Lập các báo cáo kiểm tra theo qui định.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý khi có vấn đề.

- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hành chính từ 9,000,000 - 12,000,000 + Lương tăng ca

- Hỗ trợ ăn trưa tại căng tin nhà máy.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, nghỉ các ngày Chủ nhật & 01 ngày Thứ Bảy trong tháng

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế..theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

