Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Lịch, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên, Khoái Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

Kiểm soát chất lượng nguyên liệu, vật tư, nguyên phụ liệu trước khi nhập kho Trực tiếp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các công đoạn sản xuất Giám sát việc tuân thủ các quy định, quy trình chất lượng tại các công đoạn, các bộ phận Kiểm tra, giám sát quá trình nhập kho thành phẩm, xuất hàng cho khách Hỗ trợ bộ phận sản xuất trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng Phối hợp với bộ phận sản xuất và đưa ra các phương án khắc phục, sửa chữa sản phẩm lỗi hỏng Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện thử nghiệm sản phẩm mới Đánh giá xử lý, theo dõi hàng lỗi hỏng trong nhà máy và hàng lỗi thu hồi từ khách hàng Đào tạo, hướng dẫn nhân viên sản xuất thao tác chuẩn, nhận diện lỗi sản phẩm Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng hoặc các ngành nghề liên quan. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý chất lượng các sản phẩm cơ khí Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Có khả năng sử dụng các công cụ kiểm tra, đo lường chất lượng. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9- 12 triệu.

- Thưởng Tết âm lịch (tháng lương 13)

- Quà Tết âm lịch: Trị giá 500,000 VNĐ

- Thưởng các ngày Lễ, Tết: 250,000 - 500,000 VNĐ

- Sinh nhật, 8/3, 1/6, Trung thu, 20/10: 200,000 VNĐ

- Kết hôn: 1,000,000 VNĐ

- CBCNV nữ sinh con hoặc vợ CBCNV nam sinh con: 500,000 VNĐ

- Phúc lợi thăm hỏi ốm đau, tai nạn (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 300,000 - 1,000,000 VNĐ

- Thăm viếng khi tử tuất (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con): Từ 1,000,000 - 5,000,000 VNĐ

- Con của CBCNV đạt thành tích cao trong học tập: Từ 300,000 - 1,700,000 VNĐ

- Phúc lợi khác:

+ Xem xét Điều chỉnh tăng lương cứng 01 lần/năm hoặc đột xuất

+ Được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ

+ Được tham gia BHXH theo quy định

+ Phụ cấp hỗ trợ ăn trưa theo quy định

+ Phụ cấp thâm niên: áp dụng khi NLĐ làm việc từ 12 tháng trở lên

+ Phụ cấp công tác theo quy định

+ Nghỉ phép năm

+ Nghỉ mát, du lịch hàng năm

