Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty CP Bigrfeed Hưng Yên làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: QL 5B, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

• Kiểm tra chất lượng của nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đầu ra.

• Báo cáo ngay lập tức khi phát hiện sự thay đổi cảm quan của nguyên liệu và thành phẩm.

• Báo cáo cho cấp trên khi gặp những vấn đề bất thường trong nhà máy có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

• Thực hiện đúng quy trình, quy định liên quan chất lượng nguyên liệu và thành phẩm.

• Thực hiện các test đơn giản để kiểm soát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm.

• Tuân thủ việc sử dụng thiết bị, dụng cụ theo hướng dẫn.

• Đảm bảo nguyên liệu nhận vào đạt tiêu chuẩn, không có trường hợp trả hàng không đúng.

• Đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng trong ca mình phụ trách.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Nam, nữ độ tuổi từ 22-30 tuổi.

2.Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thú y, Chăn nuôi thú y, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm.

3.Yêu cầu kỹ năng

Có kiến thức cơ bản về nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi (Uư tiên ứng viên có kinh nghiệm)

Vi tính văn phòng thành thạo (word, excel).

Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày và báo cáo.

Tại Công ty CP Bigrfeed Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13

Môi trường trẻ trung, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bigrfeed Hưng Yên

