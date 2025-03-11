Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
- Hưng Yên: Lô S1,2 KCN Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện kiểm tra, phân tích hàng mẫu để đánh giá chất lượng lô hàng xử lý nhiệt
Phân tích nguyên nhân và đưa ra đối sách khắc phục cho hàng lỗi
Quản lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO.
Người lao động có thời gian đào tạo tại nhà máy 1 ở KCN Thăng Long, Đông Anh trong thời gian 6 tháng.
Quyền lợi
- Mức lương sẽ được quyết định tùy thuộc vào kết quả phỏng vấn
- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, chuyên nghiệp
- Các chế độ BHXH & BHYT theo luật Việt Nam, bảo hiểm tai nạn 24h
- Các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty như trợ cấp chuyên cần, trợ cấp ngoại ngữ, trợ cấp nhà ở, trợ cấp đi lại, trợ cấp nuôi con nhỏ cho lao động nữ
- Công ty có xe đưa đón nhân viên từ Hưng Yên đến Đông Anh trong thời gian đào tạo tại Đông Anh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên chuyên ngành về xử lý nhiệt, vật liệu hoặc cán kim loại)
- Có thể sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Ưu tiên biết thêm tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
- Trung thực và có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
