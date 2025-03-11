Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra, phân tích hàng mẫu để đánh giá chất lượng lô hàng xử lý nhiệt

Phân tích nguyên nhân và đưa ra đối sách khắc phục cho hàng lỗi

Quản lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO.

Người lao động có thời gian đào tạo tại nhà máy 1 ở KCN Thăng Long, Đông Anh trong thời gian 6 tháng.

Quyền lợi

- Mức lương sẽ được quyết định tùy thuộc vào kết quả phỏng vấn

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại, chuyên nghiệp

- Các chế độ BHXH & BHYT theo luật Việt Nam, bảo hiểm tai nạn 24h

- Các chế độ ưu đãi khác theo quy định của Công ty như trợ cấp chuyên cần, trợ cấp ngoại ngữ, trợ cấp nhà ở, trợ cấp đi lại, trợ cấp nuôi con nhỏ cho lao động nữ

- Công ty có xe đưa đón nhân viên từ Hưng Yên đến Đông Anh trong thời gian đào tạo tại Đông Anh.