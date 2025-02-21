Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LK3

- 1 đường N1

- 2, Khu nhà ở Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý trước khi triển khai dự án như: bản vẽ thi công, nhật ký công trình, biện pháp thi công, tiến độ thi công, quy trình quản lý chất lượng, thí nghiệm và kiềm tra, biểu mẫu, thí nghiệm mẫu, an toàn lao động,…
Nghiệm thu, kiểm tra vật liệu đầu vào, kiểm tra vật liệu trong quá trình thi công, chứng kiến thí nghiệm ở phòng Lab, trung tâm thí nghiệm.
Lập các hồ sơ, form mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, bàn giao…..
Lên kế hoạch và thực hiện trình duyệt tài liệu QA/QC.
Bóc tách được khối lượng từ bản vẽ phê duyệt, nghiệm thu, bảo vệ khối lượng với TVGS, Ban QLDA.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của chỉ huy công trường.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: xây dựng, kinh tế xây dựng, kỹ thuật, điện…
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, từng làm QA/QC/QS ít nhất 1 công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện…
Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, nghị định liên quan tới ngành xây dựng.
Đã tham gia thi công dự án hạng 2 trở lên.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Kata pro, Sap, Etab, Dự toán….

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động...
Được mua bảo hiểm PVI, gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, thưởng 8/3, 30/4-1/5, 2/9,…
Hỗ trợ 50% bảo hiểm PVI cho người thân Cán bộ nhân viên công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên.
Tính phụ cấp công trường đầy đủ.
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm (tuỳ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lê Quang Định, P. 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

