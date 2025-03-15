Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

TOTO Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
TOTO Vietnam Co., Ltd

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Mức lương
450 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Nhà máy Đông Anh, Lô F1 KCN Thăng Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 450 - 650 USD

• Kiểm soát chất lượng đầu vào của sản phẩm để đảm bảo chất lượng khi đưa vào sử dụng
• Định kỳ thanh tra chất lượng nhà cung cấp
• Phân tích nguyên nhân, đối sách lỗi của nhà cung cấp
• Đảm bảo và nâng cao chất lượng tại các công đoạn
• Báo cáo hàng ngày về tiến độ công việc, báo cáo chất lượng hàng tháng
• Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các đợt đánh giá nội bộ và bên ngoài
• Một số các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 450 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ 22-35 tuổi
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ khí, Vật liệu, Công nghệ mạ hoặc các chuyên ngành liên quan
• Có thể sử dụng tiếng Nhật trong công việc ~ Trình độ N3 trở lên (đọc hiểu, email, giao tiếp cơ bản để làm việc với nhà cung cấp)
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về Quản lý chất lượng nhà cung cấp
• Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở vị trí tương tự trong công ty Nhật Bản
• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao.

Tại TOTO Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TOTO Vietnam Co., Ltd

TOTO Vietnam Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot F1, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

