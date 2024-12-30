Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Chúng tôi tìm kiếm một Chuyên viên đảm bảo chất lượng (Process Quality Assurance) để quản lý và tối ưu hóa quy trình, đảm bảo chất lượng trong hoạt động phát triển sản phẩm và lập trình liên quan đến dịch vụ cho thuê phần mềm ERP (SaaS). Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, giám sát quy trình làm việc và đánh giá hiệu quả thông qua hệ thống KPI, nhằm đảm bảo các sản phẩm ERP luôn đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất và nhu cầu của khách hàng.

1. Quản lý và tối ưu hóa quy trình làm việc

- Xây dựng, chuẩn hóa và duy trì quy trình làm việc phù hợp với mô hình SaaS ERP.

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình nội bộ và đưa ra khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu suất.

- Đảm bảo các quy trình phát triển và vận hành SaaS ERP tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (ISO, ITIL, hoặc Agile/Scrum).

2. Xây dựng và giám sát KPI

- Thiết kế hệ thống KPI phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty trong lĩnh vực SaaS ERP.

- Theo dõi và phân tích hiệu suất các đội nhóm phát triển, lập trình và vận hành sản phẩm.

- Đề xuất cải tiến dựa trên phân tích KPI, giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc và sự hài lòng của khách hàng.

3.Đảm bảo chất lượng sản phẩm ERP