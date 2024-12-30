Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 0 Triệu

Mức lương Đến 0 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao Nova Energy – khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hải Anh JSC cần tuyển dụng 01 kỹ sư phần mềm làm việc tại Trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao Nova Energy, Hòa Lạc.

+ Phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực IT

+ Theo dõi, vận hành và phát triển hệ thống quản lý trạm sạc cho xe điện

+ Báo cáo tình trạng tiến độ dự án và các vấn đề kỹ thuật cho ban quản lý cấp trên.

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin …

+ Ưu tiên:.

- Ứng viên có hiểu biết về platform, server, mobile app, tích hợp các cổng thanh toán.

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kỹ thuật.

+ Có kinh nghiệm về 1 trong các ngôn ngữ lập trình: Nodejs, Ruby on rails, Java, Python…

+ Có kinh nghiệm về cloud server, có khả năng deploy dự án

+ Có kinh nghiệm sử dụng các loại cơ sở dữ liệu như mysql, posgresql, mongodb

+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Tiếng Anh nghe nói tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

*** QUYỀN LỢI:

+ Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực và nguyện vọng

