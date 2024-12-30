Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 0 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Mức lương
Đến 0 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao Nova Energy – khu công nghệ cao Hòa Lạc

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Đến 0 Triệu

Hải Anh JSC cần tuyển dụng 01 kỹ sư phần mềm làm việc tại Trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao Nova Energy, Hòa Lạc.
+ Phụ trách các công việc liên quan đến lĩnh vực IT
+ Theo dõi, vận hành và phát triển hệ thống quản lý trạm sạc cho xe điện
+ Báo cáo tình trạng tiến độ dự án và các vấn đề kỹ thuật cho ban quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Đến 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin …
+ Ưu tiên:.
- Ứng viên có hiểu biết về platform, server, mobile app, tích hợp các cổng thanh toán.
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kỹ thuật.
+ Có kinh nghiệm về 1 trong các ngôn ngữ lập trình: Nodejs, Ruby on rails, Java, Python…
+ Có kinh nghiệm về cloud server, có khả năng deploy dự án
+ Có kinh nghiệm sử dụng các loại cơ sở dữ liệu như mysql, posgresql, mongodb
+ Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Tiếng Anh nghe nói tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
*** QUYỀN LỢI:
+ Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực và nguyện vọng

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà D5C, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

