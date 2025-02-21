Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 28 Đại Lộ Tự Do, KCN Vsip 1, Bình Hòa, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện kiểm tra trong quá trình sản xuất (giám sát việc cấp phát nguyên liệu, hóa chất, báo cáo kiểm tra trong chuyền sản xuất hàng ngày).

Kiểm tra, phê duyệt hoặc từ chối các vật liệu đóng gói (chai, nắp, thùng carton).

Lấy mẫu và kiểm tra thực tế nguyên liệu đầu vào theo tiêu chuẩn của công ty.

Chuẩn bị và gửi các biểu mẫu và báo cáo cho Trưởng nhóm QA

Thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ, forms mẫu, sổ tay chất lượng, ISO theo sự chỉ đạo của trưởng nhóm QA

Theo dõi thời hạn hiệu lực của hồ sơ từ cơ quan chức năng (như là thông báo sản phẩm, các báo cáo về môi trường) và tài liệu bên ngoài (tài Quatest 3 và các tài liệu khác).

Làm việc với nhà cung cấp liên quan đến hợp đồng, COA, và các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng

Đi gửi mẫu test tại các cơ sở xét nghiệm

Tham gia vào điều tra khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm

Gợi ý các phương cách để cải tiến liên tục quy trình chất lượng.

Công việc ít tăng ca, chủ yếu làm giờ hành chính (từ T2 đến T6), KHÔNG ĐI CA

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp hoặc CĐ ngành Công nghệ Hóa học, Sinh học, Dược, Thực phẩm hoặc các chuyên ngành khác liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm đảm nhận các công việc có liên quan (mảng giấy tờ QA/mảng QC/ mảng phòng thí nghiệm)

Có hiểu biết về mảng ISO, HSE là lợi thế

Chấp nhận làm việc trong môi trường nhà máy (70% làm công việc văn phòng và phòng thí nghiệm, 30% kiểm hàng ở xưởng)

Mạnh dạn, tự tin trong việc trao đổi với các cơ quan nhà nước, khách hàng, auditor

Chủ động, ham học hỏi, cẩn thận trong công việc

Tại Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 triệu – 10 triệu/tháng

Phép năm, Lương tháng 13, đóng BHXH và hưởng quyền lợi theo luật Lao Động

Quà tặng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ

Được đào tạo để đáp ứng công việc, có cơ hội học hỏi thêm nhiều mảng như ISO, HSE, QA ….

Có cơ hội rèn luyện và phát triển khả năng tiếng Anh

Được mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Tham gia chương trình teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin