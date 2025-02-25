Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Imiti làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH Imiti
- Bình Dương: Tân Phước Khánh, Tan Uyen, Binh Duong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm và nguyên vật liệu của xưởng sản xuất nội bộ và của các nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng tiêu chuẩn của Lệnh sản xuất.
- Quản lý hoạt động của Phòng Kỹ thuật để đảm bảo bản vẽ của Mẫu và của đơn hàng sản xuất đại trà được thể hiện đúng.
- Quản lý tổ mẫu và các mẫu của công ty ở showroom
- Tham gia hoạt động cải tiến hoạt động sản xuất nhằm mục đích cải tiến chất lượng sản phẩm theo phương châm Nhanh hơn, Rẻ hơn, Tốt hơn theo Lean Manufacturing
- Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng và đào tạo cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên hoặc theo tình hình thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng đồ gỗ nội thất xuất khẩu (bắt buộc)
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point…)
- Phẩm chất cá nhân: Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc, điềm tĩnh, cẩn thận, thẳng thắn, kiên định, biết lắng nghe, tư duy tích cực, lạc quan
Tại Công Ty TNHH Imiti Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Imiti
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
