Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Imiti làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm và nguyên vật liệu của xưởng sản xuất nội bộ và của các nhà cung cấp để đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng tiêu chuẩn của Lệnh sản xuất.

- Quản lý hoạt động của Phòng Kỹ thuật để đảm bảo bản vẽ của Mẫu và của đơn hàng sản xuất đại trà được thể hiện đúng.

- Quản lý tổ mẫu và các mẫu của công ty ở showroom

- Tham gia hoạt động cải tiến hoạt động sản xuất nhằm mục đích cải tiến chất lượng sản phẩm theo phương châm Nhanh hơn, Rẻ hơn, Tốt hơn theo Lean Manufacturing

- Hỗ trợ hoạt động tuyển dụng và đào tạo cán bộ công nhân viên.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên hoặc theo tình hình thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất.