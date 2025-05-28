Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG KIẾN MẶT TRỜI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Hội Nghĩa, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, từ khâu nguyên vật liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn và quy trình đã được thiết lập.

Sử dụng các thiết bị và dụng cụ kiểm tra chất lượng để đo lường và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng.

Phân tích dữ liệu kiểm tra chất lượng, xác định nguyên nhân gây ra lỗi và đề xuất giải pháp khắc phục.

Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng cho cấp quản lý và các bộ phận liên quan.

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình kiểm tra chất lượng.

Hỗ trợ đào tạo nhân viên mới về các quy trình và kỹ thuật kiểm tra chất lượng.

Cập nhật và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến kiểm tra chất lượng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng.

Hiểu biết về các phương pháp kiểm tra chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (ISO 9001,...) là một lợi thế.

Thành thạo các kỹ năng sử dụng các thiết bị và dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng.

Khả năng phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng đọc hiểu và vận dụng các bản vẽ kỹ thuật.

Quen thuộc với các phần mềm quản lý chất lượng (nếu có).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG KIẾN MẶT TRỜI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 - 15 triệu, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng doanh thu.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG KIẾN MẶT TRỜI

