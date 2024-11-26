Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Sản xuất video phục vụ nhu cầu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên kênh quảng cáo Online ( Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo,...)
Sản xuất các video clip TCV, clip giới thiệu, review, motion graphic...
Chụp hình nhà hàng, quán ăn, sản phẩm, sự kiện.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để nắm bắt, thấu hiểu, dựng cho các mẫu Video sáng tạo và hiệu quả sản xuất và tạo dựng Video có nội dung truyền tải thông điệp thương hiệu và chiến dịch quảng cáo hiệu quả và sáng tạo.
Thiết kế ảnh banner website, ảnh truyền thông cho các kênh Digital, web, app, social...
Quản lý kho hình ảnh, video trong hệ thống của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, team work tốt
Biết quay các video để đăng lên tiktok, youtube, facebook bắt trend để sản xuất các video có view.
Thành thạo các phần mềm Affter effect, Premiere, Photoshop, Illustrator...
Có tâm huyết với công việc, chịu được áp lực cao
Lên kế hoạch làm việc rõ ràng, quản lý được timeline
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo
Mức lương khởi điểm: 10.000.000 - 15.000.000 Vnđ/tháng
Làm việc từ: thứ 2 - thứ 7, khung giờ: 9h00 – 19h00
Bao cơm 2 bữa/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
