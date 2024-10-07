Tuyển Nhân viên R&D Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 52, BT4 X2 KĐT Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Nghiên cứu sáng tạo đồ uống dựa trên các chủng loại nguyên liệu công ty kinh doanh, đặc biệt là sản phẩm mới - Kết hợp Team Marketing xây dựng, sản xuất nội dung cho các kênh truyền thông - Hỗ trợ Team Sale đưa giải pháp cho khách hàng cuối trực tiếp tại điểm bán khi cần - Xây dựng các buổi demo theo mùa, theo từng sản phẩm Công ty cần đưa ra thị trường
- Đào tạo nhân viên các cơ sở nhượng quyền (khi cần) - Kết hợp cùng Nhà máy sản xuất để đưa ra các sản phẩm đẹp mắt, phù hợp - Đưa giải pháp để ra sản phẩm nguyên liệu pha chế mới cho công ty - Kết hợp cùng team Thu mua và QA/QC để giám sát và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi 26-30, có thể đi công tác
- Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm Barista, pha chế đồ uống, có hiểu biết về cafe và chiết suất cafe, sử dụng tốt các dụng cụ pha chế
- Có kỹ năng tạo thực đơn mới, cải tiến và phát triển món theo xu hướng và nhu cầu thị trường
- Khả năng phân tích, định lượng, tính toán chi phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh tốt
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả và teamwork tốt. Có mindset về service tốt và sẵn sàng open để tiếp nhận các ý kiến đánh giá
- Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực công việc tốt
- Có kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Email, ...
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là điểm cộng.

Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-12tr/tháng + thưởng ra sản phẩm mới, thỏa thuận theo năng lực làm việc;
- Phụ cấp tiền cơm trưa, sử dụng các sản phẩm của công ty;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, BHTN, BHYT....);
- Thưởng dịp lễ hằng năm, Thưởng Tết... mừng sinh nhật, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long

Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 58 BT 4 x2 KĐT Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

