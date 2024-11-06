Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Thửa đất số 451, đường TS 17, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn,, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin, tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn và chốt đơn hàng
Kiểm tra, xử lý tất cả các vấn đề sau bán hàng
Theo dõi, bám sát các chương trình áp dụng tại từng thời điểm, từng khu vực bán hàng
Theo dõi doanh số của khách hàng
Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng
Cập nhật phiếu xuất lên phần mềm Misa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Xử lý nhanh, tư duy tốt trong công việc
Có kỹ năng đàm phán, tư vấn thuyết phục khách hàng
Có kinh nghiệm và kiến thức sale, phần mềm Misa,
Thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...
Được thưởng tất cả các ngày lễ, tết...tham gia các khóa đào tạo, tham quan du lịch, nghỉ mát...
Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển
Lương thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP
