Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thửa đất số 451, đường TS 17, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn,, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin, tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình lên đơn và chốt đơn hàng

Kiểm tra, xử lý tất cả các vấn đề sau bán hàng

Theo dõi, bám sát các chương trình áp dụng tại từng thời điểm, từng khu vực bán hàng

Theo dõi doanh số của khách hàng

Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng

Cập nhật phiếu xuất lên phần mềm Misa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xử lý nhanh, tư duy tốt trong công việc

Có kỹ năng đàm phán, tư vấn thuyết phục khách hàng

Có kinh nghiệm và kiến thức sale, phần mềm Misa,

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

Được thưởng tất cả các ngày lễ, tết...tham gia các khóa đào tạo, tham quan du lịch, nghỉ mát...

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển

Lương thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN AN GROUP

