Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

– SEO từ khóa lên top.
– Lập kế hoạch và triển khai đẩy nội dung từ khóa cho website.
– Có khả năng phân tích và đánh giá về thị trường.
– Có thể quản trị website;
– Đi link diễn đàn.
– Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Am hiểu về các công cụ SEO.
– Biết sử dụng SEO căn bản.
– Phối hợp, và có tinh thần đội nhóm.
– Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao; tư duy sáng tạo.
– Chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh.

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản và tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực
– Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
– Được tạo cơ hội học tập theo nhu cầu.
– Được cung cấp các tài nguyên SEO đầy đủ để phục vụ công việc.
– Được đi công tác du lịch khắp mọi nơi, có công tác phí. (chụp hình, phụ tour...).
– Tăng lương theo năng lực làm việc.
– Cơ hội đi du lịch trong năm.
– Các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 198 Phan Văn Trị, Phường 10

