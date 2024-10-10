Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

– SEO từ khóa lên top.

– Lập kế hoạch và triển khai đẩy nội dung từ khóa cho website.

– Có khả năng phân tích và đánh giá về thị trường.

– Có thể quản trị website;

– Đi link diễn đàn.

– Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Am hiểu về các công cụ SEO.

– Biết sử dụng SEO căn bản.

– Phối hợp, và có tinh thần đội nhóm.

– Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao; tư duy sáng tạo.

– Chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh.

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản và tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực

– Làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

– Được tạo cơ hội học tập theo nhu cầu.

– Được cung cấp các tài nguyên SEO đầy đủ để phục vụ công việc.

– Được đi công tác du lịch khắp mọi nơi, có công tác phí. (chụp hình, phụ tour...).

– Tăng lương theo năng lực làm việc.

– Cơ hội đi du lịch trong năm.

– Các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

