Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tầng 14, Tòa nhà Pegasus Plaza số 53 - 55 Đường Võ Thị Sáu, Phường Quyết Thắng, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tư vấn, hỗ trợ hồ sơ khách hàng thực hiện vay vốn tại Shinhan.

- Chăm sóc các khách hàng cũ đồng thời khai thác khách hàng tiềm năng.

- Mở rộng tệp khách hàng cá nhân

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

- Yêu cầu: Tuổi dưới: 38 Tuổi

- Có kinh nghiệm về tư vấn BĐS, tài chính, bảo hiểm, tín dụng,..... là một lợi thế

- Chưa có kinh nghiệm thì sẽ được trainning bài bản (hướng dẫn từ các bước cơ bản)

- Nói năng lưu loát, không nói giọng địa phương

- Chăm chỉ, có tính cầu tiến.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng volume, trung bình lương từ 7tr trở lên +Thưởng quý tối thiểu 2tr

--> Thu nhập tối thiểu từ 10tr-20tr

- Ký hợp đồng đóng BHYT, BHXH đầy đủ

- Đi du lịch 1 lần/ năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nội bộ nâng bậc 06 tháng/ lần;

- Chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Nhà nước Việt Nam;

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng,...để phục vụ tốt nhất cho công việc kinh doanh ;

- Phần thưởng dành cho các cá nhân có kết quả kinh doanh xuất sắc hàng tháng/hàng quý/hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

