Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH San Lim Furniture làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Ensuring customers' orders/ samples are delivered on time with good quality

- Follow up on the production schedule to ensure the schedule is on track

- Building up San Lim's trust in business relationships through the service the Marketing department provides

- Building up the department's trust in San Lim's internal workplace through the communication the Marketing department provides

- Staying up-to-date on the demand for new products and the changing needs of San Lim's customers (not only regarding products but also business process and management)

- Đảm bảo đơn hàng / mẫu của khách hàng được giao đúng hẹn với chất lượng tốt

- Theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo sản xuất đúng hạn.

- Xây dựng niềm tin của San Lim trong mối quan hệ kinh doanh thông qua bộ phận dịch vụ kinh doanh cung cấp

- Nâng cao niềm tin của bộ phận vào nơi làm việc nội bộ của San Lim thông qua tin tức bộ phận kinh doanh cung cấp

- Cập nhật nhu cầu về sản phẩm mới và nhu cầu thay đổi của khách hàng của San Lim (không chỉ liên quan đến sản phẩm mà cả quy trình kinh doanh và quản lý)

ROLE/ VAI TRÒ:

- Ensuring the daily functioning of the assigned team(s)

- Proactively providing reports and activity updates to Manager

- Assisting the Manager in organizing, planning and implementing strategy/ strategies

- Working with Manager and other team members for strategy development and execution planning

- Proactively reporting and discussing with Manager

- Đảm bảo hoạt động hàng ngày của (các) nhóm được chỉ định

- Chủ động cung cấp báo cáo và cập nhật hoạt động cho Trưởng phòng

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc tổ chức, lập kế hoạch và thực hiện chiến lược / các chiến lược

- Làm việc với Trưởng phòng và các thành viên khác trong nhóm để phát triển chiến lược và lập kế hoạch thực hiện

- Chủ động báo cáo và thảo luận với Trưởng phòng

- University graduate or higher majors: Marketing, Business Administration, ...

- Have at least 2-3 years of experience in managing departments such as Customer Care, Marketing, Order Tracking, ...

- Good English (can report in English to the foreign boss)

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Marketing, QTKD,...

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý các phòng ban như: CSKH, Marketing, Theo dõi Đơn hàng,...

- Tiếng Anh tốt (có thể báo cáo bằng tiếng Anh cho sếp người nước ngoài)

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Dịch vụ khách hàng, Quản lý điều hành

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai