Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - KCN Long Đức - Xã Long Đức - Huyện Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc: Làm việc 2 Văn phòng (KCN Long Đức và TP.HCM)

• Văn phòng Chính: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai (Chủ yếu)

• Văn phòng HCM: Phường Đa Kao - Quận 1 - HCM (Thỉnh thoảng công tác)

• Xe đưa đón từ Văn Thánh, Biên Hòa

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ bảy (Thứ bảy nghỉ cách tuần)

- Làm việc với các khách hàng liên quan đến sản phẩm thức ăn chế biến sẵn

- Tham gia các cuộc họp, báo cáo cấp trên, phiên dịch (trong trường hợp cần thiết). Theo dõi báo cáo khiếu nại khách hàng.

- Công việc nội bộ: Thảo luận với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm mới và sắp xếp tiến độ sản xuất, theo dõi khách hàng.

- Làm việc với khách hàng ở thị trường HCM, gặp gỡ khách hàng và khảo sát thị trường.

- Quản lý, hỗ trợ công việc cấp dưới, làm việc với các phòng ban liên quan trong công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, 25 – 38 tuổi, tốt nghiệp CĐ/ĐH

25 – 38

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh

- Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

- Có kỹ năng giám sát và hướng dẫn nhân viên trong nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 13 - 15 triệu (Thương lượng)

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ bảy (Thứ bảy nghỉ cách tuần)

- Có 6 ngày nghỉ tối thiểu trong tháng (2 ngày thứ Bảy và 4 ngày chủ nhật)

- Thử việc 2 tháng (Hưởng 85% lương)

- Thưởng định kỳ.

- Quyền lợi cho người lao động sẽ được tính theo Luật Lao động Việt Nam.

- Đánh giá hiệu suất hàng quý 1 năm đánh giá tăng lương 2 lần

- Nghỉ phép hàng năm: 12 ngày / năm

- Tiền thưởng thâm niên

- Tiền Thưởng chuyên cần hàng tháng.

- Những phúc lợi khác. (Ngày quốc tế thiếu nhi, Sinh nhật, cưới hỏi).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

