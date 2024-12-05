Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Định Quán, Huyện Định Quán

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Chịu trách nhiệm bán hàng khu vực Đông Nam Bộ.

- Khảo sát thị trường, lên kế hoạch, quảng cáo, hội thảo các sản phẩm của công ty đến với khách hàng...

- Văn phòng làm việc tại Nhà Máy Định Quán Đồng Nai.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại Học chuyên ngành cử nhân kinh tế, khoa học cây trồng, quản trị kinh doanh, Marketing...

- Chấp nhận đi công tác thường xuyên

- Biết lái xe oto là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có nhà ở

Phụ cấp tiền cơm

Phụ cấp điện thoại

Phụ cấp công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.