Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Định Quán, Huyện Định Quán

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Chịu trách nhiệm bán hàng khu vực Đông Nam Bộ.
- Khảo sát thị trường, lên kế hoạch, quảng cáo, hội thảo các sản phẩm của công ty đến với khách hàng...
- Văn phòng làm việc tại Nhà Máy Định Quán Đồng Nai.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại Học chuyên ngành cử nhân kinh tế, khoa học cây trồng, quản trị kinh doanh, Marketing...
- Chấp nhận đi công tác thường xuyên
- Biết lái xe oto là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có nhà ở
Phụ cấp tiền cơm
Phụ cấp điện thoại
Phụ cấp công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

