Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Định Quán, Huyện Định Quán
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
- Chịu trách nhiệm bán hàng khu vực Đông Nam Bộ.
- Khảo sát thị trường, lên kế hoạch, quảng cáo, hội thảo các sản phẩm của công ty đến với khách hàng...
- Văn phòng làm việc tại Nhà Máy Định Quán Đồng Nai.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại Học chuyên ngành cử nhân kinh tế, khoa học cây trồng, quản trị kinh doanh, Marketing...
- Chấp nhận đi công tác thường xuyên
- Biết lái xe oto là 1 lợi thế
Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có nhà ở
Phụ cấp tiền cơm
Phụ cấp điện thoại
Phụ cấp công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
