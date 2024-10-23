Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cẩm Mỹ, Cẩm Mỹ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực viễn thông Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông cho khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm về viễn thông

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng di chuyển Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực viễn thông là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản cạnh tranh + hoa hồng theo doanh số bán hàng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng các ngày lễ tết theo quy định Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.