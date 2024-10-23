Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Đồng Nai: Cẩm Mỹ, Cẩm Mỹ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực viễn thông
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm về viễn thông
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng di chuyển
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực viễn thông là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản cạnh tranh + hoa hồng theo doanh số bán hàng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
