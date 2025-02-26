Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 46 Võ An Ninh, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D

• Tham gia brainstorm xây dựng ý tưởng, định hướng cho dự án và các ý tưởng thiết kế.

• Phối hợp với Account Team trong quá trình thiết kế để đảm bảo đúng với yêu cầu và tiến độ

• Thiết kế 3D các hạng mục sự kiện và marketing: sân khấu, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, bố trí nội thất, phối cảnh 3D, ...

• Lên bản vẽ kỹ thuật

• Bóc tách, xuất file bản vẽ kỹ thuật

• Tham gia giám sát trong quá trình thi công, triển khai dự án đến khi chương trình kết thúc

• Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu thực tế

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các trường đào tạo chuyên ngành Đồ họa, Mỹ thuật, Kiến trúc .... (hoặc có kiến thức chuyên môn tương đương - Không yêu cầu bằng cấp)

• Có khả năng sáng tạo và hiểu biết về mỹ thuật, đồ họa chuyên nghiệp

• Sử dụng tốt các công cụ thiết kế 3Ds max, Sketchup, AutoCad, Vray, PS, AI ... đối với thiết kế 3D. Có khả năng sketch tay ý tưởng là một lợi thế

• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa số, đồ họa in ấn, chế bản, ...

• Hiểu biết về vật liệu sản xuất quảng cáo, sự kiện.

• Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí công việc tương đương.

• Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.

• Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân công và đi công tác theo kế hoạch công việc của dự án.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Quyền Lợi Được Hưởng

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và cởi mở. Đảm bảo nhân sự luôn được tập trung 100% năng lượng cho công việc mà không bị chi phối bởi những yếu tố tác hại khác.

• Thưởng theo dự án, Thưởng thành tích biểu hiện cá nhân và các chính sách chia sẻ lợi ích lâu dài.

• Lương tháng 13

• Các chế độ bảo hiểm theo quy định

• Học tập và trao dồi kiến thức chuyên môn

• Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

