Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 46 Võ An Ninh, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tham gia brainstorm xây dựng ý tưởng, định hướng cho dự án và các ý tưởng thiết kế.
• Phối hợp với Account Team trong quá trình thiết kế để đảm bảo đúng với yêu cầu và tiến độ
• Thiết kế 3D các hạng mục sự kiện và marketing: sân khấu, cổng chào, photobooth, khu vực game, khu vực trưng bày triển lãm, bố trí nội thất, phối cảnh 3D, ...
• Lên bản vẽ kỹ thuật
• Bóc tách, xuất file bản vẽ kỹ thuật
• Tham gia giám sát trong quá trình thi công, triển khai dự án đến khi chương trình kết thúc
• Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu thực tế

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các trường đào tạo chuyên ngành Đồ họa, Mỹ thuật, Kiến trúc .... (hoặc có kiến thức chuyên môn tương đương - Không yêu cầu bằng cấp)
• Có khả năng sáng tạo và hiểu biết về mỹ thuật, đồ họa chuyên nghiệp
• Sử dụng tốt các công cụ thiết kế 3Ds max, Sketchup, AutoCad, Vray, PS, AI ... đối với thiết kế 3D. Có khả năng sketch tay ý tưởng là một lợi thế
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa số, đồ họa in ấn, chế bản, ...
• Hiểu biết về vật liệu sản xuất quảng cáo, sự kiện.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí công việc tương đương.
• Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao.
• Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ phân công và đi công tác theo kế hoạch công việc của dự án.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và cởi mở. Đảm bảo nhân sự luôn được tập trung 100% năng lượng cho công việc mà không bị chi phối bởi những yếu tố tác hại khác.
• Thưởng theo dự án, Thưởng thành tích biểu hiện cá nhân và các chính sách chia sẻ lợi ích lâu dài.
• Lương tháng 13
• Các chế độ bảo hiểm theo quy định
• Học tập và trao dồi kiến thức chuyên môn
• Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV PHONG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 66 Võ Văn Tần, Đà Nẵng

