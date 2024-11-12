Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5N7 TT5 KDT Bắc Linh Đàm, Phố Đặng Xuân Bảng, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ

• Chịu trách nhiệm lên ý tưởng và thiết kế tất cả các ấn phẩm, bộ nhận diện thương hiệu, sản phẩm thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng nhất và nhận dạng thương hiệu.

• Triển khai các thiết kế marketing thương hiệu phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện, bao gồm và không giới hạn như: poster, brochure, leaflet, backdrop, banner,

standee, POSM,...

• Thiết kế banner, hình ảnh cho các sự kiện, chiến dịch truyền thông, quảng cáo trên các kênh digital marketing: Facebook, Website, Google, Youtube...như banner flash, popup, emaill tenplate, giao diện website,...

• Tập trung sản xuất ấn phẩm 2D Design cho các chương trình bán hàng (trên sàn Thương mại điện tử, Website bán hàng, Social Media)

• Bám sát thiết kế, yêu cầu nhà cung cấp đáp ứng đúng về chất lượng, vật liệu và tiến độ cho các hạng mục sản xuất.

• Phối hợp triển khai các chiến dịch, sự kiện của Công ty.

• Quản lý và lưu giữ các tư liệu về thiết kế, hình ảnh thương hiệu của công ty trong quá trình làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

• Có kinh nghiệm từ 02 năm Designer.

• Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản phẩm mẹ & bé là lợi thế.

• Nền tảng thẩm mỹ tốt, có kiến thức về bố cục, màu sắc.

• Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng tốt.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm: Photoshop, Illustrator...

• Am hiểu thiết kế quảng cáo digital, thiết kế websites, banner trên Sàn TMĐT,...

• Am hiểu thiết kế, in ấn bộ nhận diện thương hiệu, bao bì, tờ rơi và các ấn phẩm cho sự kiện.

• Là người có trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến, chủ động, kiên trì, phân tích & sáng tạo tốt.

• Hiểu biết về các nền tảng social media (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok) và liên tục cập nhật các phong cách, trào lưu mới.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10.000.000 vnđ/tháng – 15.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....).

• Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.

• Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.

• Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.

• Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,...

• Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin