Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xí nghiệp sản xuất nội thất HHPD - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi nhập, xuất hàng hóa, vật tư.

Báo cáo tồn kho theo tháng, quý.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch tồn kho vật tư thường xuyên theo định mức và cung cấp nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong xí nghiệp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kế toán.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thủ kho tại các đơn vị sản xuất.

Thành thạo Excel.

Kinh nghiệm đã làm ở đơn vị sản xuất nội thất là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 – 9tr/Tháng

Ăn trưa tại Công ty

Làm thêm giờ được tính tăng ca theo quy định của nhà nước.

Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13,…

Chế độ BHXH, chế độ phép hưởng ngay sau khi hết thử việc hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các chế độ khác của công ty: Du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, du lịch, teambuilding.

Tham quan, nghỉ mát ít nhất 01 lần/ năm.

Các quyền lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin