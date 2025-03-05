Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON

Nhân viên thủ kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xí nghiệp sản xuất nội thất HHPD

- Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Theo dõi nhập, xuất hàng hóa, vật tư.
Báo cáo tồn kho theo tháng, quý.
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch tồn kho vật tư thường xuyên theo định mức và cung cấp nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong xí nghiệp

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kế toán.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thủ kho tại các đơn vị sản xuất.
Thành thạo Excel.
Kinh nghiệm đã làm ở đơn vị sản xuất nội thất là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 – 9tr/Tháng
Ăn trưa tại Công ty
Làm thêm giờ được tính tăng ca theo quy định của nhà nước.
Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13,…
Chế độ BHXH, chế độ phép hưởng ngay sau khi hết thử việc hưởng đầy đủ các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Được hưởng các chế độ khác của công ty: Du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, du lịch, teambuilding.
Tham quan, nghỉ mát ít nhất 01 lần/ năm.
Các quyền lợi khác theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Ô đất số 03, lô C1A, khu tái định cư 2.3 ha, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

