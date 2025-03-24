Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Hàng không Việt Nam Singapore làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Nhân viên thủ kho

Chịu trách nhiệm trông giữ kho: nhận và giao các vật tư, thiết bị bảo dưỡng, và cập nhật dữ liệu giao nhận trên hệ thống quản lý kho hoặc file excel

Kiểm tra tình trạng của thiết bị vật tư khi giao nhận bao gồm kiểm tra các giấy tờ chứng nhận đính kèm, kiểm tra vật lý về tình trạng thiết bị vật tư. Chụp và lưu lại hình ảnh lúc nhận hàng (nếu cần);

Đảm bảo việc giao nhận, xuất kho được thực hiện đúng hạn;

Sắp xếp, chuyển hàng hóa trong kho, sử dụng các thiết bị chuyên chở hàng hóa khi cần.

Hỗ trợ việc xếp tải/ tháo dỡ hàng hóa thiết bị lên xe chuyên chở;

Cập nhật thông tin qua tin nhắn, điện thoại hoặc email;

Các công việc khác được giao bởi Trưởng nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Có thể đi làm ca, sức khỏe tốt;

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, bao gồm MS Office, phần mềm nhập liệu (đã sử dụng phần mềm SAP hoặc các phần mềm ERP tương đương là 1 lợi thế);

Khả năng Tiếng Anh giao tiếp (điểm TOEIC từ 450 trở lên, hoặc các chứng chỉ tiếng Anh có giá trị tương đương)

Có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;

Chịu được áp lực cao;

Có tinh thần học hỏi và chủ động.

Được Hưởng

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6.

Mức lương: 8 - 12tr/tháng (lương gộp)

Làm việc tại Sân bay Nội Bài, có xe tuyến đưa đón Hà Nội – Sân bay Nội Bài

14 ngày nghỉ phép/năm

Hỗ trợ tiền ăn trưa, nghỉ mát hàng năm, lương tháng 13...

Chế độ BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển

