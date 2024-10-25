Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136 Đường D3, KDC Kiến Á, Phường Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Xây dựng và thực hiện kế hoạch xuất nhập tồn kho ngắn hạn và dài hạn, theo định hướng phát triển của công ty. Cụ thể:
1. Quản lý công tác Xuất/Nhập hàng hóa tồn kho
- Xuất nhập hàng đảm bảo đúng và đủ số lượng cho bên giao hàng.
- Các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của PP.KHCƯ, và từ BGĐ
- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác kiểm kê KHO định kỳ hàng ngày, tháng hoặc đột xuất.
- Xuất hàng đảm bảo đầy đủ giấy tờ, kiểm tra ĐH hàng, phiếu giao hàng, phiếu nhập hàng để đối chiếu. Lưu trữ thông tin đầy đủ.
- Hằng ngày, hàng tuần gửi các báo cáo liên quan công tác quản lý Kho (như Báo cáo: Xuất Nhập Tồn Kho, Thống Kê Sản Lượng Đơn Hàng đã giao cho PP.KHCƯ và BGĐ)
2. Quản lý hàng hóa:
- Nắm rõ số lượng hàng tồn, cập nhật sản phẩm bán nhanh, chậm, hàng trả về,...
- Theo dõi cập nhật các sản phẩm mới, đề xuất cho gia công, sơ chế.
- Trực tiếp chịu trách nhiệm sắp xếp, bảo quản, bố trí hàng hóa trong kho theo nguyên tắc FIFO, theo dõi kiểm đếm báo cáo cho PP.KHCƯ về tình trạng hàng hóa, số lượng hàng tồn, hết date hàng không phù hợp lưu trữ trong kho của mình.
- Hỗ trợ Kế toán bán hàng thông tin sản phẩm xuất nhập, các giấy tờ bán hàng liên quan.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của kho Đông theo tần suất 3 giờ/lần, bao gồm kiểm tra đồng hồ hiển thị nhiệt độ mỗi kho, nếu phát hiện máy bị hư hay hoạt động bất thường (tiếng ồn bất thường, máy ngưng hoạt động bất thường, nhiệt độ Kho cao hơn quy định -18oC kéo dài hơn 2 giờ/2 lần kiểm tra) thì báo ngay cho PP.KHCƯ hoặc Ban Giám Đốc, tuyệt đối không được tự sửa chữa hoặc không báo cáo.
- 3. Dịch vụ
- - Hỗ trợ cho Telesales những thông tin cần thiết về hàng hóa, quy cách, đặc thù Sản phẩm từng chủng loại
4. Giao Vận
- Phối hợp với bên Delivery để soạn và giao hàng nhanh chóng, chính xác, đảm bảo thời gian, chất lượng hàng hóa đến tay KH.
5. Quản lý hàng trả về, hàng thu hồi do khiếu nại chất lượng, hàng chờ xử lý
- Phối hợp PP.KHCƯ và BP Chất Lượng kiểm tra tình trạng hàng đông lạnh trả về và hàng chờ xử lý trong Kho theo Quy định Cty
6. Thực hiện các công tác khác liên quan Kho Vận
- Tuân thủ, hướng dẫn và giám sát đảm bảo các đơn vị nhận hàng (shipper, tài xế của khách hàng), khách viếng thăm,... chấp hành tốt quy định kho bãi , tại khu vực làm việc, các quy định của Công ty, các quy định về An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Phòng Cháy Chữa Cháy, An Toàn Điện, An Toàn Lao Động Kho Lạnh, Vệ Sinh, 5S.
- Báo cáo trực tiếp cho PP.KHCƯ

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp/chuyên môn: Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan
- Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng, thủy hải sản.
- Trung thực và kỹ năng làm việc độc lập.
- Chủ động trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, quyết đoán, khéo léo, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000 – 10.000.000đ
- Mức lương thử việc 90% lương chính thức;
- Tham gia BHXH sau kết thúc 2 tháng thử việc;
- Review tăng lương hàng năm;
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu KingFish

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 136 Đường D3, KDC Kiến Á, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

