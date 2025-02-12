Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Nhân viên thủ kho

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngách 72 ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản trị hàng hóa tại các kho (VN, TQ, Mỹ), chịu trách nhiệm về xuất nhập tồn, thâm hụt và bảo quản hàng hóa.
Xử lý vận đơn tại thị trường VN và quốc tế, xử lý yêu cầu hoàn/hủy từ khách. Tối ưu giá vận chuyển.
Nhận hàng từ NCC (hàng hóa, NPL), đóng hàng và kiểm soát chất lượng, luân chuyển hàng giữa các kho
Làm việc với đối tác tại các kho khu vực để kiểm soát tình trạng hàng
Phân lịch, theo dõi & đảm bảo chất lượng công việc của NV đóng gói.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí vận hành
Nam, sinh năm 1997-2002
Trình độ: tốt nghiệp đại học
Biết sử dụng excel, tư duy phân tích tốt
Cẩn thận, trung thực, chỉnh chu, khó tính và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9-13 triệu
Được đóng tất cả các khoản BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước
Được hưởng các chế độ khác của công ty (sau thử việc)
Nghỉ lễ tết, và thưởng ngày lễ, thưởng năm đầy đủ theo quy định của công ty. Chế độ phúc lợi tốt.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được cấp phát đồng phục, tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MIQUÉ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, ngách 72, ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

