Tuyển Nhân viên thủ kho AA Corporation Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng đúng quy trình.

Kiểm tra và xử lý các chứng từ nhập/xuất hàng, lưu trữ và chuyển cho bộ phận liên quan.

Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho, nhập liệu vào phần mềm quản lý.

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu, đảm bảo số lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu.

Định kỳ lập phiếu yêu cầu mua hàng, theo dõi quá trình nhập hàng.

Sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học, tránh ẩm mốc, hư hỏng.

Đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa, tuân thủ nguyên tắc nhập trước xuất trước (FIFO).

Kiểm soát số lượng hàng hóa, báo cáo xuất nhập tồn kịp thời.

Tuân thủ quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên.

Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc Kế toán

Chuyên môn: Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho vật tư, hàng hoá .

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý.

Anh văn tương đương trình độ A

Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm 01 năm trong lĩnh vực nội thất hoặc xây dựng, có kiến thức về các vật tư vật liệu, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thi công, quản lý kho công trường…

Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (tùy vào năng lực).

Đóng BHXH, BHYT,... theo luật quy định.

Được tham gia du lịch, team-building,....

Các phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company

