Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ENZO & LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ENZO & LEO
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 371/20 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, làm việc, quản lý và đánh giá các Nhà cung cấp: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, hình thức thanh toán, tiềm năng phát triển.... và quản lý và đánh giá các Nhà cung cấp
Duy trì và thiết lập mối quan hệ với Nhà cung cấp để có ưu thế đàm phán giá và cơ hội hợp tác lâu dài đảm bảo chi phí tốt nhất cho Công ty
Nhận đề xuất mua vải theo nhu cầu sản xuất, căn cứ định mức sản xuất và sản lượng sản xuất được duyệt
Đàm phán với các Nhà cung cấp về giá, ưu đãi/khuyến mại, khả năng/thời gian cung ứng, thời gian thanh toán,... đảm bảo tiêu chí có lợi nhất cho Công ty
Theo dõi chặt chẽ đơn hàng từ lúc đặt hàng, Thực hiện thủ tục mua hàng và theo dõi quá trình giao hàng với bộ phận tiếp nhận, nhập kho nguyên liệu
Nhận các chứng từ mua hàng hợp lệ (Biên bản báo giá, Hóa đơn, Phiếu nhập kho...) và chuyển thanh toán công nợ cho bộ phận kế toán, hàng tháng đánh giá, lưu trữ hồ sơ nhà cung cấp, đề xuất các hình thức mua hàng tiết kiệm chi..

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam - Tuổi: 21 – 30t
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương, tốt nghiệp chuyên ngành về thời trang.
Giỏi Excel, có kinh nghiệm về Kiot Viet hoặc Haravan là lợi thế
Chủ động trong công việc, có trách nhiệm
Chủ động đến chợ vải, xưởng may, ....
Hiểu biết chất liệu, nguyên phụ liệu
Hiểu sâu sắc về quy trình sản xuất
Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần đồng đội tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
- 12 Ngày phép năm
- Nghỉ Lễ, Tết
- Thưởng các dịp lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

