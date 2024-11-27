Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ENZO & LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 371/20 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, làm việc, quản lý và đánh giá các Nhà cung cấp: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, hình thức thanh toán, tiềm năng phát triển.... và quản lý và đánh giá các Nhà cung cấp

Duy trì và thiết lập mối quan hệ với Nhà cung cấp để có ưu thế đàm phán giá và cơ hội hợp tác lâu dài đảm bảo chi phí tốt nhất cho Công ty

Nhận đề xuất mua vải theo nhu cầu sản xuất, căn cứ định mức sản xuất và sản lượng sản xuất được duyệt

Đàm phán với các Nhà cung cấp về giá, ưu đãi/khuyến mại, khả năng/thời gian cung ứng, thời gian thanh toán,... đảm bảo tiêu chí có lợi nhất cho Công ty

Theo dõi chặt chẽ đơn hàng từ lúc đặt hàng, Thực hiện thủ tục mua hàng và theo dõi quá trình giao hàng với bộ phận tiếp nhận, nhập kho nguyên liệu

Nhận các chứng từ mua hàng hợp lệ (Biên bản báo giá, Hóa đơn, Phiếu nhập kho...) và chuyển thanh toán công nợ cho bộ phận kế toán, hàng tháng đánh giá, lưu trữ hồ sơ nhà cung cấp, đề xuất các hình thức mua hàng tiết kiệm chi..

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam - Tuổi: 21 – 30t

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương, tốt nghiệp chuyên ngành về thời trang.

Giỏi Excel, có kinh nghiệm về Kiot Viet hoặc Haravan là lợi thế

Chủ động trong công việc, có trách nhiệm

Chủ động đến chợ vải, xưởng may, ....

Hiểu biết chất liệu, nguyên phụ liệu

Hiểu sâu sắc về quy trình sản xuất

Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần đồng đội tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13

- 12 Ngày phép năm

- Nghỉ Lễ, Tết

- Thưởng các dịp lễ trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển

