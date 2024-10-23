Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
- Hải Dương: KCN Đại An, P. Tứ Minh, TP Hải Dương
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất
Thực hiện quy trình mua hàng từ khâu đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng đến nhận hàng
Quản lý và cập nhật danh sách nhà cung cấp, giá cả và điều khoản hợp đồng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguồn cung ứng ổn định, chất lượng và đúng tiến độ
Tham gia đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, chất lượng và điều khoản giao hàng
Theo dõi xu hướng thị trường và giá cả nguyên vật liệu để đưa ra các đề xuất mua hàng hiệu quả
Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến hoạt động mua hàng
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất
Thực hiện quy trình mua hàng từ khâu đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng đến nhận hàng
Quản lý và cập nhật danh sách nhà cung cấp, giá cả và điều khoản hợp đồng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguồn cung ứng ổn định, chất lượng và đúng tiến độ
Tham gia đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, chất lượng và điều khoản giao hàng
Theo dõi xu hướng thị trường và giá cả nguyên vật liệu để đưa ra các đề xuất mua hàng hiệu quả
Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến hoạt động mua hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung
Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, linh hoạt và có khả năng xử lý tình huống tốt
Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN)
Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng mua hàng và quy trình sản xuất
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARIMA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI