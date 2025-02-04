Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT PHÚC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 LÝ CHIÊU HOÀNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 6, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nắm rõ quy trình thanh toán và các thao tác làm việc với công cụ tính tiền.

- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill, thanh toán tiền cho khách theo đúng quy trình thanh toán

- Đảm bảo quá trình thanh toán cho khách hàng chính xác, nhanh chóng.

- Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu doanh thu trên máy hàng ngày.

- Lập sổ theo dõi hàng ngày của bộ phận thu ngân.

- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán.

- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân, giữ cho máy móc thu ngân hoạt động tốt.

- Làm những công việc khác theo yêu cầu của Quản lí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ đào tạo: Cao Đẳng/ Đại học

2. Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán ....

3. Tin học: Kỹ năng Word, Excel ở cấp độ nâng cao; Outlook, PowerPoint ở mức căn bản.

4. Ngoại ngữ: A

5. Kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT PHÚC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000VND

- Thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ xứng đáng; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh viện.

- Được ăn trưa miễn phí tại canteen của bệnh viện.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được đào tạo thêm trong suốt quá trình làm việc.

- Được đóng BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT PHÚC SÀI GÒN

