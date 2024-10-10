Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát khách hàng sử dụng phần mềm Viết các tài liệu khảo sát, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng phần mềm; Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm; Chuẩn bị dữ liệu khách hàng trước khi triển khai; Tiếp nhận yêu cầu phát sinh của khách hàng; Tiếp nhận sản phẩm phần mềm từ bộ phận lập trình bàn giao; Kiểm thử phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng; Hỗ trợ demo sản phẩm phần mềm cho khách hàng; Báo cáo công việc cho trưởng bộ phận triển khai phần mềm; Hỗ trợ các công việc khác liên quan tới phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Kế toán Ưu tiên ứng viên đã có 1 tới 2 năm kinh nghiệm làm triển khai phần mềm, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Sử dụng tốt Excel, có khả năng viết báo cáo và thuyết trình. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Tư duy nhanh nhạy, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 7,5 tr- 10 tr VNĐ + thưởng theo dự án (Có thể thỏa thuận theo năng lực). Tăng lương định kỳ 2 lần/ năm. BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc. Cơ hội chủ động và tự quyết định trong công việc. Cơ hội phát triển và thăng tiến. Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động. Thưởng tháng lương thứ 13, Thưởng Lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN EXIM

