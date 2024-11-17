Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 187 Bành Văn Trân

- Phường 7, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Trực tiếp trả lời các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng qua các kênh online (fanpage,zalo,...) của công ty.
Cung cấp tư vấn thông tin về sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.
Theo dõi và xử lý các phản hồi của khách hàng trên các kênh online.
Thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm/dịch vụ mới và các chương trình khuyến mãi.
Báo cáo công việc hàng ngày/tuần cho quản lý.
Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có laptop cá nhân.
Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.
Khả năng xử lý tình huống tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ làm việc tích cực.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Được mặc đồ thoải mái.
Giờ giấc linh hoạt thoải mái.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE

CÔNG TY TNHH AQUARIUS COSMETIC-VY VY HAIR CARE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 187 Bành Văn Trân , Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

