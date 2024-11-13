Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và quản lý page của doanh nghiệp
Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, đặt lịch hẹn
Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: Giải đáp các thắc mắc của khách hàng cũ và hiện tại liên quan đến các dịch vụ.
Gọi tư vấn dịch vụ nếu khách hàng để lại số điện thoại trên page (hỗ trợ khi có chỉ đạo từ cấp trên)
Kiểm soát các bình luận tiêu cực trên fanpage/trang website
Giải quyết các tình huống xuất hiện trên page
Báo cáo công việc hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng sử dụng pancake, có kinh nghiệm tư vấn khách hàng trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ là một lợi thế.
Có khả năng đề xuất, xây dựng kịch bản tư vấn trên fanpage để tối ưu việc tương tác khách hàng (xin số điện thoại)
Chịu khó học hỏi, quyết liệt và cầu tiến.
Độ tuổi 20 - 28, Ưu tiên Nữ

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;
2. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
3. Được cung cấp thiết bị làm việc;
4. Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc;
5. Thưởng Lễ, Tết theo cơ chế Công ty;
6. Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;
7. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến nếu chứng minh được năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 369B Đ. Nguyễn Trãi - P. Nguyễn Cư Trinh - Q1 - HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

