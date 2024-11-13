Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và quản lý page của doanh nghiệp

Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, đặt lịch hẹn

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng: Giải đáp các thắc mắc của khách hàng cũ và hiện tại liên quan đến các dịch vụ.

Gọi tư vấn dịch vụ nếu khách hàng để lại số điện thoại trên page (hỗ trợ khi có chỉ đạo từ cấp trên)

Kiểm soát các bình luận tiêu cực trên fanpage/trang website

Giải quyết các tình huống xuất hiện trên page

Báo cáo công việc hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng sử dụng pancake, có kinh nghiệm tư vấn khách hàng trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ là một lợi thế.

Có khả năng đề xuất, xây dựng kịch bản tư vấn trên fanpage để tối ưu việc tương tác khách hàng (xin số điện thoại)

Chịu khó học hỏi, quyết liệt và cầu tiến.

Độ tuổi 20 - 28, Ưu tiên Nữ

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

2. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

3. Được cung cấp thiết bị làm việc;

4. Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc;

5. Thưởng Lễ, Tết theo cơ chế Công ty;

6. Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;

7. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến nếu chứng minh được năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

