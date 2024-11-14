Tuyển Trực page CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS

Mức lương
65 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ưu tiên các ứng viên ở quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Quận 12, Quận 11, Quận Bình Tân, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 65 - 12 Triệu

Trực Fanpage công ty: Tư vấn dịch vụ vận chuyển quốc tế cho khách hàng liên hệ qua Fanpage.
Trực Fanpage công ty
Chốt đơn hàng: Cập nhật thông tin đơn hàng, thu tiền, xử lý việc phát trả hàng.
Chốt đơn hàng
Giải quyết yêu cầu khách hàng: Xử lý các yêu cầu, phát sinh và sự cố liên quan đến đơn hàng.
Giải quyết yêu cầu khách hàng
Báo cáo công việc: Thực hiện báo cáo kết quả công việc hàng tuần và hàng tháng.
Báo cáo công việc
Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 65 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình
Có khả năng xử lý tình huống tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6tr5/tháng+ hoa hồng
Thử việc 2 tháng , hưởng 85% lương cơ bản
Sau 2 tháng thử việc có cơ hội được ký HĐLĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 128 Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

