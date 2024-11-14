Tuyển Trực page CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
- Hồ Chí Minh: Ưu tiên các ứng viên ở quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Quận 12, Quận 11, Quận Bình Tân, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 65 - 12 Triệu
Trực Fanpage công ty: Tư vấn dịch vụ vận chuyển quốc tế cho khách hàng liên hệ qua Fanpage.
Chốt đơn hàng: Cập nhật thông tin đơn hàng, thu tiền, xử lý việc phát trả hàng.
Giải quyết yêu cầu khách hàng: Xử lý các yêu cầu, phát sinh và sự cố liên quan đến đơn hàng.
Báo cáo công việc: Thực hiện báo cáo kết quả công việc hàng tuần và hàng tháng.
Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 65 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xử lý tình huống tốt
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng , hưởng 85% lương cơ bản
Sau 2 tháng thử việc có cơ hội được ký HĐLĐ chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
