Tuyển Trực page CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 12 Triệu

Mức lương 65 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ưu tiên các ứng viên ở quận Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Quận 12, Quận 11, Quận Bình Tân, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 65 - 12 Triệu

Trực Fanpage công ty: Tư vấn dịch vụ vận chuyển quốc tế cho khách hàng liên hệ qua Fanpage.

Trực Fanpage công ty

Chốt đơn hàng: Cập nhật thông tin đơn hàng, thu tiền, xử lý việc phát trả hàng.

Chốt đơn hàng

Giải quyết yêu cầu khách hàng: Xử lý các yêu cầu, phát sinh và sự cố liên quan đến đơn hàng.

Giải quyết yêu cầu khách hàng

Báo cáo công việc: Thực hiện báo cáo kết quả công việc hàng tuần và hàng tháng.

Báo cáo công việc

Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Các nhiệm vụ khác

Với Mức Lương 65 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình

Có khả năng xử lý tình huống tốt

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6tr5/tháng+ hoa hồng

Thử việc 2 tháng , hưởng 85% lương cơ bản

Sau 2 tháng thử việc có cơ hội được ký HĐLĐ chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin