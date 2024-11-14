Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MULTIFACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gần bến xe quận 8 | 23 Đường số 12, KDC Bình Hưng, Bình Chánh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ tư vấn về chương trình Tiếng Anh/ Đức/Trung qua các hình thức: qua điện thoại hoặc qua các kênh online và qua kênh CTV khác.

Theo dõi và Chăm sóc gọi điện hỏi thăm học viên trong suốt quá trình học tập.

Tìm kiếm, gặp gỡ, trao đổi và tham gia các chương trình training, hội thảo với đối tác

Phát triển và chăm sóc những khách hàng (học viên/đối tác) tiềm năng.

Chủ động tìm kiếm khách hàng thông qua các kênh khác: cộng tác viên hoặc các mối quan hệ cá nhân.

Hỗ trợ thu học phí và nộp về Phòng Kế Toán, Tài chính.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales/Tư vấn giáo dục từ 01 năm trở lên.

Tiếng Anh là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp qua văn bản và lời nói - thuyết phục khách hàng, kiên nhẫn.

Yêu thích công việc tư vấn, khả năng làm việc độc lập; đảm bảo doanh số hằng tháng.

Sử dụng tốt tin học căn bản, Zoom Meeting.

Chủ động trong công việc, kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Các yêu cầu khác sẽ được đào tạo thêm khi được nhận vào công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MULTIFACE Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000đ - 20.000.000đ/tháng (Lương cơ bản 5-7 Tr/tháng + Hoa hồng, Thưởng được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn).

Thưởng tháng lương thứ 13 + hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, quy tụ các các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, tích cực và đầy ý tưởng độc đáo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO MULTIFACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin