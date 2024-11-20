Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG
- Hà Nội: Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn cho khách hàng những thông tin cần thiết về luật môi trường (Dự án thiết, vận hành, hóa chất) để triển khai;
- Có thể viết đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy phép, báo cáo xả thải, báo cáo quan trắc...;
- Duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng;
- Thiết lập, phát triển mối quan hệ với Chủ đầu tư, Đơn vị Thiết kế, Quản lý dự án,...;
- Tìm kiếm thông tin các dự án xử lý nước thải, nước cấp, dịch vụ vận hành, hóa chất;
- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng tốt để có được thông tin cần thiết;
- Chủ động theo dõi, giám sát các DA được phân công bằng cách phối hợp với các Phòng ban khác;
- Tổ chức tốt chương trình tham quan công trình cho Khách hàng;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu ngoại ngữ
- Kinh nghiệm: Am hiểu về luật môi trường, có thể viết được các báo cáo Đánh giá tác động môi trường, xả thải, Quan trắc...;
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng;
- Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được học thêm các khóa học, chứng chỉ nâng cao nghiệp vụ
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, tăng ca, kíp và phúc lợi đóng theo quy định của nhà nước;
Thưởng lễ, Tết, du lịch hàng năm...
Thưởng dự án, hoa hồng cho các dự án
Thời gian làm việc: từ 8h-12h và 13h30-17:30 (Từ thứ 2 - Sáng Thứ 7);
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH MÔI TRƯỜNG VÀ XÂY DỰNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
