Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 3 BT1 Khu nhà ở Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Nhận các nhiệm vụ từ Ban Lãnh đạo, Trưởng phòng phòng kỹ thuật, cụ thể:
- Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp theo dự án được phân công nhằm đưa ra giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng cụ thể về: Server, Network, Camera, Hội nghị truyền hình. Ưu tiên những người có kinh nghiệm một trong các mảng sau: Camera, Hội nghị truyền hình, Data networking (server, Routing, Switching), Storage (SAN, NAS),..
- Lập thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.
- Bóc tách khối lượng các hạng mục theo yêu cầu và bản vẽ thiết kế.
- Tương tác chủ đầu tư, tư vấn và đơn vị thẩm tra để bảo vệ và tư vấn phương án thiết kế
- Tham gia khảo sát, hỗ trợ triển khai, cấu hình các dự án cho khách hàng

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu CV:
- Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng ngành CNTT, Điện tử viễn thông.
- Giới tính: Nam
- Nam tuổi từ 23 tuổi trở lên, có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viễn thông, CNTT.
- Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn tương đương CCNA, MCSA
- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3 BT1 Khu nhà ở Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

