Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Học viện tài chính, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Học viện tài chính, ĐH Thái Nguyên, ĐH Mở Hà Nội, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Học viện Bưu Chính Viễn Thông, ĐH Lao Động và Xã Hội, Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch...). - Tham gia các chiến dịch, thực hiện các hoạt động tuyển sinh Đa kênh các khóa học ngắn hạn theo hình thức Elearning luyện thi Tiếng Anh, Hệ sinh thái các khóa học thuộc khối chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, năng khiếu, vận động... - Được tham gia các k, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Làm việc giờ hành chính tại văn phòng tuyển sinh.

- Tiếp nhận dữ liệu được cung cấp, tư vấn giúp học viên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp.

- Định hướng ngành nghề và hướng dẫn học viên đăng ký học tập các trường: ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Học viện tài chính, ĐH Thái Nguyên, ĐH Mở Hà Nội, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Học viện Bưu Chính Viễn Thông, ĐH Lao Động và Xã Hội, Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch...).

- Tư vấn tuyển sinh khóa học luyện thi Tiếng Anh, Hệ sinh thái các khóa học thuộc khối chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, năng khiếu, vận động...

- Lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thực hiện triển khai các hoạt động công việc theo chuyên môn.

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ Độ tuổi: 22-35 tuổi.

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Yêu thích công việc ngành giáo dục

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình tốt, nhanh nhẹn, sôi nổi, yêu thích kinh doanh.

- Ham học hỏi, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm về telesales , hoạt động trong kinh doanh, tư vấn...

- Ưu tiên các bạn có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.