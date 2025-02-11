Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Kế Toán Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà PV OIL , 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Công ty TNHH Kế Toán Vina là một trong những công ty tư vấn và kế toán hạng trung hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, tài chính, thuế, lao động cho các công ty có vốn nước ngoài và FDI tại Việt Nam. Hiện tại, khách hàng của chúng tôi tới từ hơn 22 quốc gia trên thế giới bao gồm cả các công ty đa quốc gia và công ty niêm yết.

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hà Nội:

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tư vấn kế toán và thuế

Số lượng: 4

Mô tả công việc :

• Hỗ trợ công việc tư vấn kế toán và thuế cho cấp trên;

• Nhập liệu và lập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán cho khách hàng;

• Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT và thuế nhà thầu);

• Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ cho khách hàng;

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế (Bao gồm cả sinh viên đang trong giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp)

• Có kiến thức tốt về chế độ kế toán và hệ thống thuế Việt Nam;

• Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt;

• Nói và viết tiếng Anh tốt;

• Có tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc;

• Chịu được áp lực cao trong công việc;

Tại Công Ty TNHH Kế Toán Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ:

• Lương, thưởng phù hợp với năng lực chuyên môn, phù hợp với kết quả công việc;

• Có đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước;

• Được tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu của Công ty và bên ngoài;

• Được đào tạo đầy đủ kiến thức phục vụ cho công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.